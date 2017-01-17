Старшим советником президента США Трампа стал его зять

Джаред Кушнер с 2009 года женат на дочери Трампа Иванке. Фото: Reuters/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп предложил своему зятю Джареду Кушнеру занять пост одного из старших советников в Белом доме.

35-летний Кушнер активно участвовал в избирательной кампании Трампа, на посту в Белом доме ему придется заниматься вопросами как внутренней, так и внешней политики, передает во вторник Би-би-си.

Отмечается, что у Кушнера, как и у Трампа, нет опыта государственного управления. Его назначение на должность в администрацию президента не стало неожиданностью, однако вызвало противоречивую реакцию.

Американские СМИ отмечают, что пока неясно, не нарушает ли это назначение закона, запрещающего кумовство, и не приведет ли оно к конфликту интересов.

"Джаред внес огромный вклад и был доверенным советником в течение всей кампании и переходного периода, и я горжусь, что он будет занимать ключевую роль в моей администрации", - заявил Трамп.