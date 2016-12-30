СБ ООН принял резолюцию против израильских поселений на оккупированных территориях

Строительство израильского поселения на Западном берегу реки Иордан. Фото: Reuters/Scanpix

За принятие резолюции проголосовали 14 стран-членов СБ ООН, а США воздержались при голосовании, отказавшись применить право вето, сообщило в пятницу, 23 декабря, агентство ТАСС.

В резолюции подчеркивается, что поселенческая активность на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, является грубым нарушением международного права, а также служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств.

СБ ООН потребовал от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность", а также призвал обе стороны бороться с терроризмом и подстрекательством к насилию.

Делегации стран-членов ООН, присутствовавшие на заседании Совбеза, встретили объявление о принятии резолюции аплодисментами. В стороне от общего приветствия остались дипломаты США и Израиля.

Голосование по данному вопросу должно было состояться в четверг, но было перенесено на более поздний срок. По данным агентства Reuters, инициатива о переносе принадлежала Египту. Каир якобы действовал под давлением Израиля, при этом египетские власти также не хотели портить отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом, который ранее призвал действующую администрацию не дать СБ ООН принять резолюцию.

В феврале 2011 года Совбез ООН уже рассматривал проект резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля. За документ проголосовали 14 из 15 стран - членов Совбеза, что вынудило США наложить на него вето.

За 50 лет с момента получения контроля над Западным берегом реки Иордан в 1967 году Израиль построил около 120 поселений на этой территории. Они считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса. Кроме этих 120 поселений, на Западном берегу Иордана располагаются еще около 100 незаконных даже по мнению израильских властей форпостов и строений, которые занимают в общей сложности 800 га частной палестинской земли и представляют собой четыре тысячи единиц жилья. Всего в поселениях на Западном берегу, и легальных с точки зрения руководства еврейского государства, и нелегальных, проживают около 600 тысяч израильтян.