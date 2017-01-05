logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Украина передала 15 человек представителям ДНР и ЛНР

Украинские солдаты под Донецком. AFP/Scanpix
Cегодня 18:46
Рубрика: За рубежом

Власти Украины в одностороннем порядке передали представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" 15 человек.

Как передают корреспонденты российских информагентств, которые находятся на месте событий, передача происходила в нейтральной зоне между Горловкой и Майорском, передает Русская служба Би-би-си.

"Только что состоялась передача 15 человек, которые находились под уголовным преследованием в Украине", - сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Ранееп представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляла, что 15 лиц помилованы указом украинского президента, а их передача - жест доброй воли.

По ее словам, среди этих людей есть тяжелобольные, люди преклонного возраста, а также шесть женщин.

Накануне представители ДНР передали властям Украины двух женщин - Ольгу Сворак и Анжелику Преснякову. Как писали украинские СМИ, Сворак работала журналистом в Ивано-Франковске, а Преснякова была судьей Апелляционного суда Донецкой области. В чем обвиняли женщин, не сообщалось.

Обмен пленными является одним из условий Минских соглашений. Как и остальные договоренности, этот процесс находится в замороженном состоянии. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют в невыполнении договоренностей, достигнутых в Минске, друг друга.

Сообщения об обмене пленных поступают на фоне продолжающихся обстрелов, в которых стороны конфликта обвиняют друг друга.

В декабре стало известно, что тему обмена пленных с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким обсуждала депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Савченко подверглась критике за встречу в Минске с представителями самопровозглашенных республик, была исключена из фракции партии "Батькивщина" и на этой неделе презентовала собственный политический проект.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 28.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Из-за теплой зимы на лесных дорогах установлены ограничения для грузовиков
 foto
В детские приюты все чаще попадают дети наркозависимых родителей
 foto
Ханнес Хансо: для обеспечения надлежащей защиты Эстонии с моря оборонный бюджет следует увеличить вдвое

Зарубежные новости

foto
Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан
 foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
 foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке