Украина передала 15 человек представителям ДНР и ЛНР

Украинские солдаты под Донецком. AFP/Scanpix

Власти Украины в одностороннем порядке передали представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" 15 человек.

Как передают корреспонденты российских информагентств, которые находятся на месте событий, передача происходила в нейтральной зоне между Горловкой и Майорском, передает Русская служба Би-би-си.

"Только что состоялась передача 15 человек, которые находились под уголовным преследованием в Украине", - сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Ранееп представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляла, что 15 лиц помилованы указом украинского президента, а их передача - жест доброй воли.

По ее словам, среди этих людей есть тяжелобольные, люди преклонного возраста, а также шесть женщин.

Накануне представители ДНР передали властям Украины двух женщин - Ольгу Сворак и Анжелику Преснякову. Как писали украинские СМИ, Сворак работала журналистом в Ивано-Франковске, а Преснякова была судьей Апелляционного суда Донецкой области. В чем обвиняли женщин, не сообщалось.

Обмен пленными является одним из условий Минских соглашений. Как и остальные договоренности, этот процесс находится в замороженном состоянии. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют в невыполнении договоренностей, достигнутых в Минске, друг друга.

Сообщения об обмене пленных поступают на фоне продолжающихся обстрелов, в которых стороны конфликта обвиняют друг друга.

В декабре стало известно, что тему обмена пленных с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким обсуждала депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Савченко подверглась критике за встречу в Минске с представителями самопровозглашенных республик, была исключена из фракции партии "Батькивщина" и на этой неделе презентовала собственный политический проект.