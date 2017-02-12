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Президент США Дональд Трамп: с Россией лучше дружить

Дональд Трамп последовательно воздерживается от критики России и президента Путина. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 10:31
Рубрика: За рубежом

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в очередной раз одобрительно отозвался о российском президенте Владимире Путине.

"Я его уважаю. Я уважаю многих людей, но это не значит, что у меня с ними хорошие отношения", - сказал Трамп, слова которого в воскресенье, 5 февраля, приводит Би-би-си.

После того как ведущий телеканала назвал президента Путина убийцей, Трамп сказал: "Убийц много. У нас [тоже] много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж и невинна?".

Дональд Трамп затем добавил, что для США было бы лучше, если бы отношения с Россией были хорошими. "Думаю, что с Россией лучше дружить, чем наоборот", - заметил президент.

"Если Россия помогает нам бороться с ИГИЛ (другое название группировки "Исламское государство"), а это большая борьба, и с исламским терроризмом во всем мире, то это хорошо", - добавил Трамп.

Полная версия интервью будет транслироваться в воскресенье.

Трамп не первый раз высказывается подобным образом. В 2015 году в телевизионном интервью ведущий сказал ему, что президент Путин, по его словам, "убивает несогласных с ним журналистов".

"Я думаю, что наша страна тоже много кого убивает", - ответил тогда Трамп. Он также неоднократно говорил, что США бы выиграли от сотрудничества с Россией.


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