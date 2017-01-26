60 конгрессменов-демократов отказались присутствовать на инаугурации Трампа

Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции Фото: ABC News

Такие данные приводит в четверг издание The Hill за один день до вступления в должность следующего президента, которое состоится в пятницу, 20 января.

Одним из первых об отказе присутствовать на инаугурации сообщил чернокожий конгрессмен Джон Льюис, который заявил в прошлую пятницу, что не пойдет на инаугурацию, т. к. он не считает Трампа "легитимным президентом". По мнению Льюиса, Трамп стал президентом благодаря российским хакерам, которые "разрушили избирательную кампанию Хиллари Клинтон".

После этого Трамп посоветовал Льюису больше заниматься своим избирательным округом, который находится в очень плохом состоянии, и обвинил его в неспособности добиваться конкретных результатов для избирателей.

Многие конгрессмены объяснили свой отказ участвовать в традиционной церемонии вступления в должность нового президента нападками Трампа на Льюиса, который играл важную роль в движении за права человека в США в 1960-е годы и считается "иконой" правозащитников.

Некоторые конгрессмены также указывали среди причин "расистскую избирательную кампанию" Трампа, конфликт интересов и его отказ опубликовать свои налоговые декларации, неверие в то, что Трамп будет президентом для всех американцев, а также намерение ужесточить иммиграционную политику. Ряд конгрессменов просто заявили, что не придут церемонию, не указывая причин.

Сам Трамп в интервью телестанции Fox News в среду заявил, что отказавшиеся идти на инаугурацию должны вернуть свои билеты, потому что "спрос на места очень большой".