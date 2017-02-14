Не менее 20 человек погибли в результате взрыва в Кабуле

Афганские полицейские. Фото: Reuters/Scanpix

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва рядом со зданием Верховного суда в Кабуле. Еще около 45 человек получили ранения.

На месте происшествия находятся машины скорой помощи, передает Интерфакс, ТАСС.

Террорист-смертник подорвал себя перед служебным входом в суд. В момент взрыва многие из сотрудников учреждения закончили работу и покидали здание.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.