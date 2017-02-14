Не менее 20 человек погибли в результате взрыва в Кабуле
По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва рядом со зданием Верховного суда в Кабуле. Еще около 45 человек получили ранения.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва рядом со зданием Верховного суда в Кабуле. Еще около 45 человек получили ранения.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва рядом со зданием Верховного суда в Кабуле. Еще около 45 человек получили ранения.
В интервью Financial Times некий Александр из российской хакерской группы "Шалтай-Болтай" ("Анонимный Интернационал"), публиковавшей с 2013 года в интернете конфиденциальную переписку российских чиновников, рассказал о намерении попросить в Эстонии политическое убежище. По словам министра иностранных дел страны Свена Миксера, официального прошения об этом Эстония не получала.
Министерство иностранных дел Эстонии выделит на борьбу с гуманитарным кризисом на Украине 400 000 евро. Средства будут направлены на восстановление жилья, обеспечение нуждающихся питьевой водой, а также на облегчение положения людей, вынужденных покинуть свои дома.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вместе с Москвой положить конец проблемам, оставшимся в отношениях между странами после Второй мировой войны.
Международная правозащитная организация Amnesty International представила результаты расследования казней и пыток в сирийской военной тюрьме Сайедная под Дамаском.
Террористическая группировка "Исламское государство" в 2016 году заработала около 260 млн долларов на незаконной продаже нефти – почти вдвое меньше, чем годом ранее, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в опубликованном в понедельник докладе, посвященном противодействию ИГ.
Главы МИД стран Евросоюза на проходящем в Брюсселе Совете ЕС по иностранным делам выступили за сохранение антироссийских санкций.
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон извинился перед страной за скандал, в который оказалась замешана его жена Пенелопа, однако подтвердил свое намерение участвовать в выборах.
Королева Великобритании Елизавета II отмечает 6 февраля 65-летие пребывания на троне. Она стала первым в истории британским монархом, которому довелось отпраздновать эту дату, именуемую сапфировым юбилеем правления.
Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО в Европе в мае этого года.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж снова призвал британские и шведские власти восстановить его свободу.
Правительство Румынии отменило скандальный указ, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев (44 тысячи евро).
В Турции по подозрению в связях с группировкой "Исламское государство" арестованы более 400 человек.
Апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция нового президента США Дональда Трампа дает надежду на позитивные сдвиги в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в очередной раз одобрительно отозвался о российском президенте Владимире Путине.
Наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали нарушение режима прекращения огня в городе Авдеевка на востоке страны.
Тысячи людей прошли в Лондоне с маршем протеста, требуя от премьер-министра Терезы Мэй дистанцироваться от "особых отношений" с новым американским президентом.
Президент США Дональд Трамп назвал смехотворным решение федерального судьи Сиэттла, приостановившего президентский запрет на въезд в США из семи стран с преимущественно мусульманским населением, и выразил уверенность в том, что это решение будет отменено.
На границе Латвии с Россией установлено 23 километра забора для пресечения доступа нелегальных иммигрантов, работы по строительству которого начались в 2015 году.
На этой неделе к службе в Ираке приступила команда инструкторов Сил обороны Эстонии, которая сменила ранее служившую в Ираке команду и в течение последующих шести месяцев будет обучать военнослужащих иракской армии.
Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проводит двухдневный митинг в Лионе, с которого официально начинается ее избирательная кампания за пост главы государства.
Президент США Дональд Трамп проведет в эти выходные дни телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко.
Федеральный суд в пятницу приостановил на всей территории страны выполнение указа президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в Америку для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, а также на прием беженцев из Сирии.
Начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске.
Человек, пытавшийся осуществить нападение с холодным оружием в Лувре 3 февраля, является гражданином Египта.
В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, согласно которому в России может появиться платный въезд в ряд городов для тех, кто в них не проживает. Цель нововведения - наполнить городские бюджеты и разгрузить дороги. Автовладельцы ожидаемо недовольны перспективой новых расходов, но главное - молчанием властей на эту тему, передает "Актуальная камера".
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что Евросоюз и новая администрация США должны придерживаться единой позиции по внешним угрозам.
По крайней мере 10 законопроектов, ужесточающих условия проведения акций протеста, внесены республиканцами на рассмотрение в законодательные собрания разных штатов. Как сообщило агентство Bloomberg, инициативы рассматриваются на фоне демонстраций в США, которые стали самыми масштабными со времен протестов против войны во Вьетнаме.
Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом. Сообщается, что мужчина попытался напасть на солдата и успел нанести ему легкое ранение. При этом он выкрикивал "Аллах акбар".
По данным южнокорейского издания Pulse, Эстония заплатит за 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder 50 млн долларов (чуть более 47 млн евро).
На Северо-Востоке Эстонии в местечке Вока 7 февраля начался пеший поход военных. Более 200 соладт из Скаутского батальона Сил обороны Эстонии и 503-го кавалерийского полка армии США, расквартированного в Тапа, за два дня должны дойти до Нарвы.
Эстонский союз врачей (Eesti arstide liit – EAL) в направленном Рийгикогу заявлении в связи с обращением партии "Зеленые Эстонии" о легализации в стране лечебной конопли утверждает, что представленные сторонниками легализация конопли аргументы с медицинской точки зрения не являются обоснованными, и речь идет об опасных для здоровья наркотиках.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва рядом со зданием Верховного суда в Кабуле. Еще около 45 человек получили ранения.
Во вторник, 7 февраля, вступил в законную силу приговор суда в отношении Евгения Миронченко (45), которого обвинили в жестоком убийстве 22-летнего молодого человека в Маарду весной 2010 года. Убийство было совершено с целью получения 1 млн крон (63 911,65 евро) путем обмана страховой компании. Преступник проведет в тюрьме 17 лет.
Проигравшие мэрии Таллинна в окружном суде спор относительно ограничений на работу бары Старого города столицы решили продолжить тяжбу в Государственном суде.
Руководство социал-демократической партии поддержало решение, результатом которого будет перевод учебной деятельности Академии МВД из Таллинна в Нарву, в то время как полицейский колледж останется в Пайкузе, а колледж спасателей — в Вяйке-Маарья.
Банк Эстонии прогнозирует, что после того, как в феврале закончатся складские запасы продуктов питания, их цена в магазинах начнет расти. На это повлияют увеличившиеся акцизы, рост закупочных цен, неблагоприятные погодные условия для сельского хозяйства в Южной Европе.
В прошлую среду, 1 февраля, примерно в 18:30 в Таллинне, в непосредственной близости от кругового перекрестка Хааберсти на Эхитаяте теэ на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
Мэрия Таллинна планирует выделить 7500 евро на проведение Матча всех звезд чемпионата Эстонии по баскетболу. Мероприятие состоится 16 февраля.
В январе самым популярным телевизионным каналом Эстонии стал ETV. Среди русскоязычных каналов впереди всех по-прежнему ПБК, но его рейтинг сократился. Рейтинг ETV+ вырос впервые за последние три месяца до 0,7% от общей телеаудитории.
Концерн Eesti Energia совместно с Центром инвестиций в окружающую среду (KIK) построили в Вайвараской волости стационарную станцию для отслеживания качества атмосферного воздуха в регионе, где сосредоточено большое число промышленных предприятий.
Портал ERR.ee обнаружил в таллиннском кафе "Нарва" рекламу, которая сообщает о том, что продаваемая там модель электронной сигареты хорошо подходит для начинающих курильщиков. Рекламу можно истолковать, как призыв начать курить сигареты.
В интервью Financial Times некий Александр из российской хакерской группы "Шалтай-Болтай" ("Анонимный Интернационал"), публиковавшей с 2013 года в интернете конфиденциальную переписку российских чиновников, рассказал о намерении попросить в Эстонии политическое убежище. По словам министра иностранных дел страны Свена Миксера, официального прошения об этом Эстония не получала.
Министерство культуры, запланировавшее перевод в Нарву Фонда интеграции и миграции "Наши люди" (MISA), пока не может назвать сумму расходов, связанных с переездом госучреждения.
Министерство иностранных дел Эстонии выделит на борьбу с гуманитарным кризисом на Украине 400 000 евро. Средства будут направлены на восстановление жилья, обеспечение нуждающихся питьевой водой, а также на облегчение положения людей, вынужденных покинуть свои дома.
В ускорении инфляции нет ничего удивительного, в январе был исключительный случай, и в течение дальнейшего года не стоит бояться непредвиденного роста цен, заявил экономист и экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсур.
По данным за 2016 год, в Эстонии с первой попытки экзамен по вождению на категорию B сдали только 45% будущих водителей.
Независимая инспекционная комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций подтверждает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет восстановлена как член ИААФ до чемпионата мира в Лондоне в августе. Это означает, что российская сборная не сможет принять участие в чемпионате.
Известный в народе как "паэский бомбист" Мярт Рингмаа (78) обжаловал в Тартуском окружном суде решение Вируского уездного суда, согласно которому ему было отказано в досрочном освобождении.
Во вторник, 7 февраля, министр образования и науки Майлис Репс отправилась с рабочим визитом в Ида-Вирумаа, чтобы обсудить с муниципальными властями будущее местных школ.
В октябре прошлого года работники в Эстонии получали в среднем 956 евро на руки, а медианная зарплата составляла 838 евро нетто в месяц. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного в ноябре Агентством по исследованию зарплат. При этом размер ожидаемой нетто-зарплаты, по данным исследования, составлял 1456 евро в месяц, что почти на 8% больше, чем годом ранее. Как отметил в программе "Кофе+" представитель Агентства по исследованию зарплат Антон Кузнецкий, разница между получаемым и ожидаемым доходом составляет примерно одну треть.
Нетто-прибыль AS LHV Group за 2016 год составила 19,9 млн евро, что на 5,1 млн евро выше по сравнению с 2015 годом. Годовая доходность принадлежащего акционерам LHV собственного капитала составила 20,7%.
Министр государственного управления Михаил Корб во вторник, 7 февраля, находится со своим вторым рабочим визитом в Ида-Вирумаа, где он вновь намерен встретиться с представителями местных самоуправлений.
Кохтла-Ярвеское городское собрание решило взять в этом году кредит на сумму 1,5 млн евро, которые планируется потратить главным образом на ремонт городских учреждений. Вместе с предыдущими кредитами долговая нагрузка города достигла 21,1 млн евро или почти 60% от расходов, связанных с основной деятельностью города. Это означает, что город больше не сможет брать деньги в долг, если его доходы не вырастут.
В высшей лиге чемпионата Эстонии по футзалу за тур до конца регулярного первенства определились все участники плей-офф.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вместе с Москвой положить конец проблемам, оставшимся в отношениях между странами после Второй мировой войны.
Бывший командир батальона саперов подполковник Ээро Тепп, ушедший в ноябре 2016 года в отставку из Сил обороны из-за уголовного дела, которое на него завели после аварии в нетрезвом состоянии, предстанет перед судом.
Индекс потребительских цен в январе по сравнению с декабрем вырос на 0,4%, а по сравнению с январем прошлого года - на 2,7%, свидетельствуют данные Департамента статистики.
Государственная компания Eesti Post подала жалобу в Департамент конкуренции на Express Post.
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