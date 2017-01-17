Родственники жертв терактов в Париже и Брюсселе подали в суд на Twitter

Цветы и флаги в память о погибших в результате нападения террористов в Париже. Фото: AFP/Scanpix

Родственники жертв терактов в Париже и Брюсселе подали в суд на социальную сеть Twitter, обвиняя компанию в пособничестве информационной кампании террористов.

По данным бельгийского телеканала RTFB, иск был подан в Нью-Йорке близкими жертв терактов в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года, передает ТАСС. Согласно коммюнике адвокатов истцов, они обвиняют Twitter в нарушении американского антитеррористического законодательства, поскольку социальная сеть не смогла воспрепятствовать террористам в проведении их информационной кампании вокруг терактов, фактически дав в руки экстремистам "потенциальное мощное средство коммуникации" для достижения их целей.

Целью иска является получение близкими погибших финансовой компенсации от Twitter, размер которой пока не определен.

Аналогичные иски уже подавались в США против социальных сетей Facebook и Twitter после других терактов, и в настоящий момент они находятся на рассмотрении.

Ранее в Twitter сообщили, что в 2016 году сервис закрыл около 360 тысяч учетных записей пользователей, причастных к пропаганде терроризма.

В результате серии терактов в Париже и Сен-Дени 13 ноября 2015 погибли 130 человек, более 350 получили ранения. 22 марта 2016 года в результате взрывов в аэропорту и метро Брюсселя погибли 32 человека, около 100 были ранены.