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Совбез ООН призвал немедленно прекратить огонь на Украине

Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 10:10
Рубрика: За рубежом

Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность опасной эскалацией ситуации на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

В принятом вечером 31 января заявлении для печати члены СБ также осудили использование вооружений, запрещенных минскими соглашениями, сообщило в среду агентство ТАСС.

"Члены Совета Безопасности ООН осудили использование на линии соприкосновения в Донецкой области вооружений, запрещенных минскими соглашениями, которое привело к смерти и ранениям людей, в том числе мирных жителей", - говорится в коммюнике, принятом по инициативе украинской делегации.

"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращения огня", - отмечается в заявлении. В нем выражается полная поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркивается важность выполнения минских соглашений и резолюции 2202 о мирном урегулировании конфликта.

В последние два дня резко возросло число вооруженных столкновений в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе. В обострении ситуации официальные украинские власти обвинили силы ополченцев, а президент Украины Петр Порошенко заявил, что вынужден был прервать визит в ФРГ, хотя программа поездки к тому моменту уже была полностью выполнена.

Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще в воскресенье вечером украинские силовики начали наступление в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции.

Ранее с призывом прекратить огонь выступили Россия, Брюссель, самопровозглашенные республики Донбасса, ряд европейских стран, ОБСЕ и США.

Андрей Крашевский
Редактор

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