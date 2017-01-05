Путин: заключена договоренность о перемирии в Сирии и начале мирных переговоров

Совещание президента РФ Владимира Путина (в центре) с главой МИД Сергеем Лавровым (слева) и министром обороны Сергеем Шойгу. Фото: TASS/Scanpix

По словам президента РФ Владимира Путина, при посредничестве России, Турции и Ирана были заключены договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры между сирийским правительством и вооруженной оппозицией.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин в четверг, 29 декабря, на встрече с главами МИД и Минобороны РФ, передает ТАСС.

Режим прекращения огня начнет действовать в пятницу

Режим прекращения огня в Сирии вводится с полуночи 30 декабря, подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, отряды, подписавшие договор с сирийским правительством о прекращении огня, включают в себя около 60 000 человек, а переговоры о заключении договора велись в течение двух месяцев при посредничестве Турции.

Подписавшие договор вооруженные формирования контролируют большую часть территории центральной и северной частей Сирии, на которые не распространяется власть Дамаска. "В переговорах принимали участие наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований", - добавил Шойгу.

Контроль над выполнением соглашения

Гарантами выполнения соглашения выступят Россия и Турция, а минобороны России подготовило "горячую линию" для поддержания взаимодействия с Турцией при контроле за режимом прекращения огня, сообщил министр обороны РФ.

По словам Шойгу, созданы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии и налаживания прямого диалога между правительством Сирийской Арабской Республики и оппозицией, заинтересованной в сохранении территориальной целостности и суверенитета страны.

Соглашение заключено при участии Турции и Ирана

Он также добавил, что договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания. По словам Путина, соглашение является результатом взаимодействия России с Турцией и Ираном.

"Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике", - отметил российский президент.

Российское военное присутствие в Сирии будет сокращено

Путин также согласился с предложением Минобороны сократить российское военное присутствие в Сирии, но продолжать борьбу с терроризмом и продолжать развитие российских баз в Сирии.

"Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - сказал российский президент.

Он добавил, что РФ будет "безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом. Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - отметил он.

Лавров: к переговорам могут присоединиться другие страны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассчитывает, что к переговорам по сирийскому урегулированию, которые планируется провести в Астане, сначала присоединится Египет, а на последующих этапах — Саудовская Аравия, Катар, Иордания и Ирак.

"С учетом всех этих консультаций мы сейчас приступаем вместе с турками, иранцами к подготовке встречи в Астане. С учетом важности расширения числа стран-гарантов мы имеем в виду уже на этом этапе пригласить наших египетских коллег присоединиться к этим договоренностям", - сказал глава МИД, отметив, что этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"А в последующем, на других этапах, наверное, нужно привлекать и еще ряд ключевых стран, которые имеют влияние на происходящее в Сирии, - это Саудовская Аравия, Катар, Ирак, Иордания", - сказал Лавров, добавив, что будет также приглашен представитель ООН, что позволит "обеспечить преемственность политического процесса".

США не ждут на переговорах до инаугурации Трампа

Лавров выразил надежду на то, что администрация Трампа присоединится к усилиям РФ и других стран по переговорам. "Хотел бы выразить надежду, что когда администрация Дональда Трампа приступит к своим обязанностям, они тоже смогут присоединиться к этим усилиям (по мирному урегулированию в Сирии) с тем, чтобы мы работали в одном направлении дружно и коллективно", - сказал глава МИД РФ.