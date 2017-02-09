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Европарламент одобрил безвизовый режим с Грузией

Фото: Reuters/Scanpix
Bчера 14:15
Рубрика: За рубежом

Депутаты Европейского парламента (ЕП) проголосовали за отмену визового режима с Грузией. Проект решения поддержали 553 парламентария. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЕП.

Граждане Грузии — обладатели биометрических паспортов — получили возможность находиться в ЕС на протяжении 90 дней в течение шести месяцев для деловых, туристических или семейные поездок, однако без права на работу, передает Лента.

Ожидается, что на практике режим свободного перемещения заработает до конца марта 2017 года, после того, как вступит в силу механизм его экстренной приостановки.

8 декабря прошлого года ЕП одобрил условия, при которых безвизовый режим может быть отменен. Например, это может произойти в случае, если на территории стран ЕС окажется большое число грузин, отказывающихся вернуться на родину.

Кроме того, в документе говорится, что отмена безвизового режима предусмотрена в связи с резким увеличением ходатайств о предоставлении убежища, несоблюдением Тбилиси соглашения о реадмиссии (возвращении мигрантов), а также в случае возникновения непосредственной угрозы государствам-членам ЕС со стороны граждан Грузии.

Механизм экстренной приостановки безвизового режима был разработан по настоянию Германии. Летом 2016 года издание Die Welt сообщило об опасениях европейских стран в связи с предоставлением гражданам Грузии, Украины и Косово возможности безвизового въезда в страны Шенгенской зоны. В парламенте Германии прошла закрытая встреча, в ходе которой глава МВД страны Томас де Мезьер привел данные об иностранных преступных группировках. Чиновник озвучил статистику по организованной преступности в Грузии, где, по его словам, эта проблема приняла национальные масштабы.

Надежда Берсенёва
Редактор

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