Испанская полиция задержала 21 наркоторговца, среди которых есть и граждане Эстонии

Наркотики. Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/Postimees

Испанская полиция задержала в рамках следствия по делу о наркогруппировке 21 наркоторговца.

В субботу полиция сообщила, что среди задержанных граждане Испании, Хорватии, Болгарии и Эстонии. В ходе операции конфискованы крупная партия гашиша, маломерные лодки, автомобили класса "люкс" и другие ценные предметы.

В рамках операции около 200 испанских полицейских сотрудничали с французской полицией.

По сообщению полиции, сеть действовала на юге Испании около 15 лет.