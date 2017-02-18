В числе задержанных испанской полицией наркоторговцев есть граждане Эстонии
Испанская полиция задержала в рамках следствия по делу о наркогруппировке 21 наркоторговца.
В субботу полиция сообщила, что среди задержанных граждане Испании, Хорватии, Болгарии и Эстонии. В ходе операции конфискованы крупная партия гашиша, маломерные лодки, автомобили класса "люкс" и другие ценные предметы.
В рамках операции около 200 испанских полицейских сотрудничали с французской полицией.
По сообщению полиции, сеть действовала на юге Испании около 15 лет.
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