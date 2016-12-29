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Эстонский консул в Индии встретится с судовыми охранниками

Осужденные в Индии эстонские судовые охранники. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 20:33
Источник: BNS
Рубрика: За рубежом

Консул Эстонии в пятницу, 23 декабря, вновь встретится с осужденными в Индии судовыми охранниками

"Консул или посол встречались с судовыми охранниками с начала инцидента более 20 раз. Консул вновь встретится с ними 23 декабря", - сказал BNS в четверг пресс-секретарь МИД Стен Юур.

Мадурайское отделение Верховного суда индийского штата Тамил-Наду завершило слушания по апелляции судовых охранников, обе стороны представили свои аргументы. Сейчас ожидается решение судьи, но срок его оглашения неизвестен.

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии. В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы. Заседания по жалобе начались в октябре и продолжились в ноябре.

По словам пресс-секретаря МИД, Эстония при каждой возможности поднимала тему судовых охранников в общении с представителями правительства Индии и требовала продолжения судопроизводства без дальнейших задержек.

"Например, этим летом глава МИД провела два телефонных разговора с главой МИД Индии, разные министры иностранных дел восемь раз обращались к Индии письменно. Кроме того, все высокопоставленные представители Эстонии на встречах с индийской стороной на любом уровне поднимали эту тему. Например, прошлый премьер-министр на встрече с вице-президентом Индии в июле, а в августе — вице-канцлер МИД Аннели Колк, посетившая Индию с представителями МИД и МВД", - сказал Юур.

"Эта тема поднималась также в ходе политических консультаций, прошедших летом этого года в Таллинне между МИД, а новый посол Эстонии Рихо Круув поднимал ее во время вручения своих верительных грамот и в ходе ряда дальнейших встреч в Нью-Дели и штате Тамил-Наду. В сентябре министр ИТ и юстиции Индии Прасади посетил Эстонию, тогда тема обсуждалась на встречах с министром юстиции и президентом", - добавил пресс-секретарь.

По его словам, посольство и МИД общаются с близкими задержанных и при необходимости объясняют поступившую из Индии информацию и дальнейшие шаги.

"Кроме того, министерство и посольство оказывают помощь в делопроизводстве — денежными переводами, передачей писем, лекарств и прочего в больницу. Консул оказывает помощь с решением бытовых проблем в тюрьме. С января этого года не выдавались новые кредиты", - заявил Юур.

По состоянию на начало декабря прошлого года Эстония выделила задержанным в Индии судовым охранникам денежную помощь без залога в размере более 100 000 евро. Эти деньги были использованы для оплаты проживания, медицинской помощи и судебных издержек 14 эстонских судовых охранников. Кроме того, министерство заплатило около 5500 евро представлявшему охранников летом в Верховном суде Индии адвокату. В январе этого года посольство также заплатило адвокату судовых охранников более 49 000 рупий (667 евро) штрафа, который был частью назначенного им по приговору суда наказания.

15 ноября этого года Эстония и Индия заключили соглашение об обмене осужденными, в соответствии с которым осужденные в другой стране граждане Индии или Эстонии смогут нести назначенное им наказание на родине. Соглашение нельзя применить до тех пор, пока не вступит в силу приговор судовым охранникам — это значит, что они должны отказаться от обжалования приговора.

Надежда Берсенёва
Редактор

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