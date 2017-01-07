Яна Тоом опубликовала фотографии с российской авиабазы в Сирии

Находящаяся с визитом в Сирии депутат Европейского парламента Яна Тоом опубликовала фотографии, сделанные во время посещения российской авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии.

По словам Тоом, посещение авиабазы было коротким из-за ухудшившихся погодных условий, но первые впечатления получить удалось.

"В ходе визита в Сирию мы с коллегами посетили также российский центр примирения сторон, расположенный на авиабазе Хмейним. К сожалению, времени на вопросы не было, потому что приближался грозовой шторм и нам пришлось в спешном порядке сматывать удочки. Однако кое-какие впечатления все же сложились", - написала Тоом на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 31 декабря.

На опубликованных фотографиях среди прочего представлены образцы вооружения, документов и вещей террористов, выставленные в Центре примирения враждующих сторон Министерства обороны РФ, который действует на территории авиабазы.

О своей второй за год поездке в Сирию Тоом сообщила во вторник. В четверг стало известно, что группа членов Совета Федерации РФ и депутатов Европарламента в Дамаске встретились с Асадом для обсуждения предстоящего перемирия, заключенного при посредничестве России и Турции. Входящий в состав делегации председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев также сообщил, что после встречи с сирийским президентом делегация посетила и российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии.

Критика в Эстонии

Контакты Яны Тоом с сирийским правительством подвергались осуждению эстонских политиков, в том числе и в верхушке Центристской партии, членом которой является Тоом. Так, нынешний министр образования Майлис Репс намекнула, что за отказ следовать курсу внешней политики Эстонии центристы в какой-то момент могут отречься от Тоом.

Комментируя последнюю встречу Тоом с Асадом, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что Кремль привлек Яну Тоом к создаваемому им новому международному "Интернационалу", состоящий из европейских правых политических партий и политиков, киноактеров и других, "которые по своей воле стали заступниками Кремля или просто случайно превратились в "полезных идиотов"".

"Их роль, как инструментов внешней политики России, в том, чтобы влиять на общественное мнение и изменить политику своих стран так, чтобы она стала дружественной к России и поддерживающей политику Путина", - добавил он.