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ОАЭ и РФ подписали соглашение о намерении по закупке российских истребителей Су-35

Многоцелевые истребители Су-35. Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 13:36
Рубрика: За рубежом

Объединенные Арабские Эмираты подписали с Россией соглашение о намерении закупки российских истребителей Су-35, а также соглашение о развитии промышленной кооперации в области военно-технической продукции, которое дает возможность развивать проект по легкому истребителю пятого поколения.

О договоренности с ОАЭ сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, сообщило в понедельник агентство ТАСС.

"Подписали соглашение о намерении по закупке самолетов Су-35", - сказал он.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров также сообщил, что РФ и ОАЭ вместе займутся разработкой легкого истребителя пятого поколения. "Сегодня подписали соглашение о развитии промышленной кооперации в области военно-технической продукции. Это дает возможность развивать проект по легкому истребителю пятого поколения, который будет разрабатываться с участием эмиратской стороны", - сказал Мантуров на 13-й международной выставке вооружений IDEX 2017.

По словам Чемезова, легкий истребитель пятого поколения будет создаваться РФ и ОАЭ на базе МиГ-29, работы возможно осуществить в течение 7-8 лет.

В свою очередь, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил ТАСС, что разработка самолета находится на начальном этапе и концепцию нового самолета еще предстоит определить. По его словам, с российской стороны в проекте будет принимать участие ОАК как головная организация, а также "Сухой" со своими наработками по истребителю пятого поколения и РСК "МиГ" с наработками по однодвигательным самолетам.

Андрей Крашевский
Редактор

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