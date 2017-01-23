Украина подала иск против России в Международный суд ООН

Зал заседаний Международного суда ООН. Фото: Reuters/Scanpix

Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге за нарушение двух международных конвенций с целью привлечь Россию к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает агентство УНИАН.

Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В иске Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины.

Кроме того, Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела Судом по существу, проинформировали в министерстве.

16 января, президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны подать иск в Международный суд ООН в Гааге в отношении нарушения Россией Конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил в беседе с ТАСС, что иск Киева "не имеет перспектив ни по формальным, ни по содержательным признакам".