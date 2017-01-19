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Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис пообещал укреплять военную поддержку странам Балтии

Джеймс Мэттис. Фото: AP/Scanpix
Cегодня 19:32
Рубрика: За рубежом

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра обороны Джеймс Мэттис на сенатских слушаниях обозначил главные угрозы: Россия, Китай и террористические группировки. Он пообещал укреплять единство НАТО, и в частности поддерживать страны Балтии.

В ходе сенатских слушаний по кандидатурам на посты в будущем правительстве, Мэттис отметил, что мировой порядок столкнулся с самой большой угрозой со времен Второй мировой войны. И эту угрозу, подчеркнул он, представляют Россия, Китай и террористические группировки.

Отвечая на вопросы сенаторов, он сказал, что он будет выступать за укрепление единства НАТО, и в частности за поддержку стран Балтии, которые ощущают угрозу со стороны России, и за территориальную целостность Украины. При этом он заявил, что США нуждаются в усилении своей военной мощи, сообщает Би-Би-Си.

В то же время Мэттис заявил, что согласен с президентом Трампом относительно налаживания сотрудничества с Москвой в тех вопросах, где это будет возможно.
Джеймс Мэттис может стать первым кадровым военнослужащим во главе Пентагона более чем за полвека.

В настоящий момент американское законодательство запрещает военным, пробывшим в отставке менее семи лет, возглавлять министерство обороны, если сенат не примет особое решение сделать исключение.

Генерал Мэттис ушел в отставку из Корпуса морской пехоты в 2013 году, а до этого возглавлял Центральное командование США.

Артур Тооман
Редактор

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