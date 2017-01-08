В Финляндии 2000 безработных получат базовый доход от государства

Общественный транспорт в Финляндии. Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix

С 1 января некоторым безработным будет обеспечен гарантированный минимальный доход за счет государства - без каких бы то ни было условий, передает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Би-би-си.

Около двух тысяч безработных будут получать 560 евро в месяц на свои нужды. При этом они не должны демонстрировать, что активно ищут работу.

Цель эксперимента - выяснить, найдут ли эти люди работу быстрее, чем те, кто получает традиционные пособия. Разница по сравнению с пособием по безработице в том, что нашедший работу сохраняет свой базовый доход.

Критики этого начинания утверждают, что если оно будет распространено на все население Финляндии, то это будет стоить огромных денег, а также что значительная часть средств из госказны попадет в карман людям, которые могут обеспечить себя самостоятельно.