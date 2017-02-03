ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию

Латвия продолжает сотрудничество с Россией сразу в нескольких сферах. На этот год намечено заседание российско-латвийской межправительственной комиссии. Налаживают контакты южные соседи Эстонии и с Белоруссией, поддерживая двусторонние отношения в области науки и культуры. Кроме того, в прошлом году латвийцы заключили с Минском соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Латвия осмелилась и сумела сделать так, чтобы мир ее услышал - это можно прочесть в докладе министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича относительно внешней политики, отправленном в Сейм, передает "Актуальная камера".

Если раньше Латвия выступала в роли хозяйки различных экономических форумов, то теперь есть возможность общаться с представителями других стран напрямую - ведь в 120 государствах мира проживает 370 тысяч выходцев из Латвии. НАТО, Евросоюз, тесное сотрудничество с другими международными организациями - все это не должно привести к забвению мысли о том, что развитие Латвии должно формировать само государство.

"Наш имидж на международной арене, конкурентоспособность, благополучие и политическая культура - все это в наших собственных руках", - говорит Ринкевич.

Если в Эстонии порой пожимают плечами, когда доносятся новости относительно двусторонних отношений между Латвией и Белоруссией, то в Латвии в этих контактах видят двустороннюю пользу - как в приграничном сотрудничестве, так и в научных и культурных контактах. В конце прошлого года Латвия заключила с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

"Таким образом мы обезопасим себя от возможных угроз. Конечно, сотрудничество необходимо. Одна из тем, на которую я обратил внимание при встрече с министром обороны Белоруссии - очень большое число участников военных учений ZAPAD 2017", - отмечает министр обороны Латвии Раймонд Бергманис.

Если говорить о сотрудничестве между Латвией и Россией, то оно проходит на уровне экспертов.

"Продолжаем сотрудничество, если говорить об охране границы и таможенной сфере. В этом году также состоится и заседание российско-латвийской межправительственной комиссии", - рассказывает Ринкевич.

Глава комиссии по иностранным делам Сейма Латвии Ояр Эрик Калниньш обозначил сферы, где царит неопределенность. "Мы не знаем, как новые руководители США будут действовать в отношении НАТО, какими будут отношения с Россией и Китаем", - говорит Калниньш.

Вчера со дня международного признания Латвийской республики исполнилось 96 лет.