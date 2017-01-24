Владимир Путин. Фото: TASS/Scanpix

"Проституция — это серьезное, безобразное социальное явление, ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себе достойную жизнь, и это в значительной степени вина обществ и государства. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода (о якобы имеющемся компромате на Трампа, в том числе о якобы его связях с проститутками), которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, — они хуже, чем проститутки", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщило во вторник, 17 января, агентство ТАСС.

По его словам, у заказчиков информации "нет никаких вообще моральных ограничений", а вбросы о якобы имеющемся у РФ компромате против Трампа являются "очевидной фальшивкой" и "полным бредом".

"Я с господином Трампом не знаком, я его никогда не встречал, я не знаю, что он будет делать на международной арене, поэтому у меня нет никаких оснований ни нападать на него, ни критиковать за что-то, ни защищать как бы то ни было. Мы даже не будем обращаться в Нобелевский комитет, чтобы ему присвоили Нобелевскую премию по математике, физике либо по какому-то другому предмету. У меня нет для этого никаких оснований", - добавил российский президент.

Путин подчеркнул, что администрация Обамы пытается связать Трампа "по рукам и ногам"; эти действия наносят ущерб самим Соединенным Штатам. Однако российский президент рассчитывает, что, несмотря на раздуваемые вокруг Трампа скандалы, РФ и США смогут восстановить нормальные отношения.

На прошлой неделе телекомпания CNN сообщила, что разведслужбы США проинформировали Трампа о некоем докладе, в котором идет речь о якобы имеющемся у России компромате на избранного президента США. После этого веб-сайт Buzzfeed опубликовал полный текст 35-страничного документа, состоящий из серии неподписанных меморандумов. Доклад был составлен бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом, возглавляющим фирму по корпоративному шпионажу в Лондоне. К его услугам прибегли политические оппоненты Трампа из числа республиканцев и демократов.

Трамп назвал изложенные в докладе сведения ложью, а его публикацию - "политической охотой на ведьм". Он также подверг резкой критике СМИ, которые опубликовали непроверенные сведения.