Литовский минюст запретил использовать имя страны в названии программ ПБК
Литовское министерство юстиции не разрешило Первому Балтийскому каналу (ПБК) использовать имя страны в программах Lietuvos laikas и "Литовское время", транслирующихся на литовском и русском языках.
Как сообщило ведомство, министр юстиции Милда Вайнюте приняла это решение с учетом выводов комиссии, предоставляющей разрешение на использование имени Литвы, а также информации, предоставленной Литовской комиссией по теле- и радиовещанию (ЛКТРВ). Согласно этой информации, зарегистрированный в Латвии ПБК не соблюдал законы Литвы, не сотрудничает с ЛКТРВ, распространял антигосударственную пропаганду и информацию о событиях 13 января 1991 года в Литве, не соответствующую реальности, сообщает литовский портал delfi.
Разрешение использовать государственную символику Литвы в торговом знаке или дизайне предоставляется, если заявитель доказывает, что представляет государственные интересы Литвы, является представителем страны, стремящимся к популяризации имиджа Литвы, либо осуществляет деятельность, важную для экономики, политики, науки, или культуры страны. По мнению министерства, заявки, поданные ПБК, не соответствовали ни одному из этих критериев.
Там нет комментариев. Будьте первым!