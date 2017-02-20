Литовский минюст запретил использовать имя страны в названии программ ПБК

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Литовское министерство юстиции не разрешило Первому Балтийскому каналу (ПБК) использовать имя страны в программах Lietuvos laikas и "Литовское время", транслирующихся на литовском и русском языках.

Как сообщило ведомство, министр юстиции Милда Вайнюте приняла это решение с учетом выводов комиссии, предоставляющей разрешение на использование имени Литвы, а также информации, предоставленной Литовской комиссией по теле- и радиовещанию (ЛКТРВ). Согласно этой информации, зарегистрированный в Латвии ПБК не соблюдал законы Литвы, не сотрудничает с ЛКТРВ, распространял антигосударственную пропаганду и информацию о событиях 13 января 1991 года в Литве, не соответствующую реальности, сообщает литовский портал delfi.

Разрешение использовать государственную символику Литвы в торговом знаке или дизайне предоставляется, если заявитель доказывает, что представляет государственные интересы Литвы, является представителем страны, стремящимся к популяризации имиджа Литвы, либо осуществляет деятельность, важную для экономики, политики, науки, или культуры страны. По мнению министерства, заявки, поданные ПБК, не соответствовали ни одному из этих критериев.