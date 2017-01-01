Папа Римский в рождественском обращении призвал покончить с насилием в Сирии и на Украине

Папа Римский уделил особое внимание многочисленным конфликтам, происходящим в мире. Фото: AFP/Scanpix

В воскресенье, 25 декабря, Папа Римский Франциск обратился к пастве с традиционным рождественским посланием "Urbi et orbi" ("Граду и миру") с центрального балкона главной католической базилики, украшенного папским гербом.

Сводные оркестры почетного караула представителей итальянской армии и папской Швейцарской гвардии исполнили государственные гимны Ватикана (на музыку Шарля Гуно) и Италии (композитора Микеле Новаро), передает ТАСС.

Папа Франциск в своем обращении, в частности, призвал к миру в Сирии.

"Мир жителям истерзанной Сирии, где было пролито слишком много крови. Особенно в Алеппо, ставшем в последние недели ареной наиболее жестоких битв, необходимо безотлагательно обеспечить помощь и утешение изнурённому гражданскому населению, соблюдая гуманитарное право. Пора уже орудиям окончательно умолкнуть, а международному сообществу начать активно действовать, дабы достичь решения путем переговоров и восстановить гражданское сосуществование в стране", - заявил понтифик.

Также Папа Римский призвал к миру израильтян и палестинцев, а также жителей Ирака, Ливии, Йемена, Нигерии, где даже детей используют на войне, Южного Судана и Демократической Республики Конго.

Не забыл понтифик и про Украину. "Мир людям, которые по сей день ощущают на себе последствия конфликта в восточной Украине, где безотлагательно требуется проявить общую волю принести утешение населению и исполнить взятые на себя обязательства", - отметил Папа Франциск.

Глава католической церкви пожелал избавления от бед всем страждущим, беженцам, голодающим, всем людям доброй воли.

80-летний Папа Бергольо четвертый раз поздравляет католический мир с праздником Рождества Христова. С балкона от имени епископа Рима была оглашена формула отпущения грехов всем слушавшим это рождественское послание на площади Святого Петра или по радио и телевидению.

На самой площади и вокруг нее были приняты повышенные меры безопасности, размещены посты полиции и армейских патрулей, все паломники проходили через металлодетекторы.