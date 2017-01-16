Правящая партия Польши отказалась от ограничений на доступ СМИ в парламент

Протест оппозиционных депутатов Сейма против ограничений на работу СМИ в парламенте 16.12.2016. Фото: Reuters/Scanpix

Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" решила отменить планировавшиеся изменения в организации доступа журналистов в польский парламент, которые спровоцировали протесты оппозиции и блокирование зала заседаний Сейма.

Об этом в понедельник, 9 января, заявил спикер Сената Польши Станислав Карчевский, сообщило Польское радио.

На пресс-конференции Карчевский объяснил это решение стремлением парламентского большинства прийти к компромиссу с оппозицией. Спикер польского сената также пригласил лидеров партий на встречу, целью которой является разрешение кризиса в нижней палате парламента.

С 16 декабря депутаты оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Современная" блокируют трибуну в зале пленарных заседаний Сейма. Действия оппозиции связаны с отстранением от заседания депутата "Гражданской платформы" Михала Щербы, протестовавшего против планировавшихся изменений в сфере допуска журналистов в Сейм.

16 декабря спикер нижней палаты парламента Марек Кухциньский провел заседание в колонном зале, где был принят бюджет на 2017 год. Оппозиция полагает, что голосование в колонном зале было нелегальным в связи с отсутствием кворума. В свою очередь, спикер Сейма утверждает, что в голосовании приняло участие достаточное количество депутатов.