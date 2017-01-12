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Четверо задержаны в Чикаго за жестокие издевательства на почве расовой ненависти

Иллюстративное фото. Reuters/Scanpix
Cегодня 12:20
Рубрика: За рубежом

Чикагская полиция задержала четверых лиц по подозрению в похищении человека с особыми потребностями, которого они подвергли издевательствам и насилию, возможно, на почве расовой ненависти.

Задержание произошло после публикации в соцсети Facebook 30-минутного видео, на котором в прямом эфире были показаны издевательства над связанным мужчиной с кляпом во рту, сообщила в четверг, 5 января, служба новостей Би-би-си.

На видео видно, среди прочего, как нападавшие срезают ему ножом волосы на голове, задевая кожу.

В полиции сообщили, что жертва — 18-летний белый мужчина, который мог быть похищен за двое суток до нападения. Инцидент произошел во вторник в частной квартире на западной стороне Чикаго. Жертва была позднее обнаружена на улице в состоянии дезориентации.

Полиция не исключает, что речь идет о преступлении на почве ненависти. На видео слышно, как нападавшие говорят уничижительные вещи о людях белой расы и избранном президенте США Дональде Трампе. На других опубликованных в сети видео молодого человека избивают, заставляют пить из унитаза и говорить "я люблю чернокожих".

Чикаго считается одним из самых неблагополучных городов в США. В прошлом году здесь произошло 762 убийства — больше, чем в Лос-Анжелесе и Нью-Йорке вместе взятых.

Дональд Трамп в своих выступлениях неоднократно касался вопроса преступности и расовых различий в Чикаго — городе, в котором нынешний президент страны Барак Обама работал активистом и сенатором.

Андрей Крашевский
Редактор

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