Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Американский пограничный патруль на мексиканской границе. Фото: Reuters/Scanpix

Строительство стены вдоль границы США с Мексикой для пресечения нелегальной иммиграции и наркоторговли начнется в течение нескольких месяцев.

Президент США Дональд Трамп в среду, 25 января, подписал два указа по иммиграционной политике, в том числе распоряжение федеральным агентствам начать строительство стены на границе с Мексикой, сообщило агентство Associated Press.

Документы были подписаны в ходе визита президента в Департамент внутренней безопасности.

"Строительство начнется так быстро, как это физически возможно", - сказал ранее Трамп в интервью телекомпании ABC.

Он признал, что первоначально строительство стены будет профинансировано из американского бюджета, но Мексика впоследствии "безусловно" компенсирует стоимость строительства этого объекта, что было одним из основных предвыборных обещаний республиканца.

На вопрос о сроках возведения стены Трамп ответил, что, по его мнению, строительство начнется в течение нескольких месяцев, а планирование стройки — немедленно.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ранее сообщил, что Трамп позднее подпишет несколько президентских указов по укреплению безопасности границы, в том числе о "строительстве большого физического барьера на южной границе".

По словам Спайсера, также будут изданы указы о предоставлении Департаменту внутренней безопасности средств для остановки нелегальной иммиграции, сообщило издание The Hill.

Новые указы отменят т. н. политику "поймать и отпустить", которую связывают с администрацией Барака Обамы, придадут приоритетное значение уголовному преследованию преступников из числа нелегальных иммигрантов, а также заставят иностранные правительства принимать обратно своих граждан.

Кроме того, будет приостановлена выдача виз некоторым странам до тех пор, пока они не подтвердят готовность принимать обратно своих граждан, нарушивших закон в США. Американские города и штаты, которые сознательно отказываются применять федеральное иммиграционное законодательство (т. н. "города-убежища") будут лишены федерального финансирования.

Обещание Трампа построить стену на границе с Мексикой длиной свыше 3000 км пользуется огромной популярностью среди его сторонников. Оно также подвергается критике как непрактичное и неэффективное. По разным оценкам, стоимость строительства может составить от 10 до 25 млрд долларов.

Мексиканские власти к идее стены на границе относятся крайне негативно и заявляют, что платить за нее в любом случае не будут.