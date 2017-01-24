Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России

На выборах президента Европарламента в лидеры выбились итальянцы Антонио Таяни и Джанни Питтелла. По мнению евродепутата Яны Тоом, Европарламент в любом случае возглавит итальянец, а значит и курс по отношению к России может измениться, поскольку Италия занимает одну из наиболее взвешенных позиций по отношению к России.

Во вторник в Европарламенте проходят выборы нового президента, который станет преемником действующего главы законодательного органа Мартина Шульца, сообщила во вторник, 17 января, "Актуальная камера".

На этот пост претендовали шесть кандидатов, но уже в первом туре в лидеры выбились два итальянца — "народник" Антонио Таяни, получивший 274 голоса, и Джанни Питтелла. Во втором туре кандидаты получили, соответственно, 287 и 200 голосов, а в третьем — 291 и 199. Для избрания необходимо получить абсолютное большинство — 50% плюс один голос от 751 депутата. Если и заключительный четвертый тур не выявит победителя, то президентом станет более старший по возрасту из двух кандидатов, т. е. Антонио Таяни.

Основная борьба ведется между двумя крупными политическими силами в Европе — Европейской народной партией и Прогрессивным альянсом социал-демократов.

"Вообще-то существовала традиция, что большие группы — это консерваторы и социал-демократы, договаривались между собой и так как у них вместе абсолютное большинство, то выборы они, конечно, происходили, но результат был заранее известен. А сейчас мы после двух туров голосования в такой же ситуации как и утром. Все фракции голосуют за своих кандидатов", - сказала депутат Европарламента, член фракции Союза социал-демократов и демократов Марью Лауристин.

Евродепутатов в основном волнует то, сумеет ли новое руководство Европарламента считаться со всеми представленными в нем политическими силами, а в сфере внешней политики можно ожидать изменения курса по отношению к России.

"Италия — одна из наиболее спокойных стран по отношению к России, что, видимо, скажется каким-то образом на результатах работы парламента. Хотя мы не определяем вектор внешней политики в мире, но все-таки мы одна из ее составляющих и думаю, что ситуация изменится довольно скоро", - сказал депутат Европарламента, член фракции Альянса либералов и демократов за Европу Яна Тоом.