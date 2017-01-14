В Турции уволены еще 6000 госслужащих

Силы быстрого реагирования Турции. Фото: AFP/Scanpix

В Турции в рамках новой волны массовых чисток после неудавшегося летом путча уволены свыше 6000 госслужащих. Соответствующий декрет издан в пятницу, 6 января, на фоне сохраняющегося в стране режима чрезвычайного положения.

Под действие указа подпали 2687 офицеров полиции, 1699 чиновников министерства юстиции и 838 сотрудников министерства здравоохранения, 649 ученых и 135 должностных лиц из управления по религиозным делам, передает dw.com со ссылкой на газету Hürriyet.

Правящая Партия справедливости и развития (AKP), а также одно из оппозиционных объединений – ультраконсервативная Партия националистического движения (MHP) – 3 января поддержали предложение о продлении в стране режима ЧП. Изначально он был введен после неудавшейся попытки госпереворота, произошедшей 15 июля 2016 года.

Нынешнее действие ограничительной меры должно было закончиться 19 января.

Правительство использует расширенные полномочия, которые дает ему подобное распоряжение, для преследования своих противников. Не менее 37 000 человек были арестованы, еще десятки тысяч людей были задержаны, однако затем отпущены.