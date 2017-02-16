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Новый глава ЦРУ первый зарубежный визит совершил в Турцию

Майк Помпео Фото:scanpix/AFP
Cегодня 20:11
Рубрика: За рубежом

Назначенный Дональдом Трампом новый глава ЦРУ Майк Помпео прилетел в Турцию со своим первым зарубежным визитом. В Турции ожидают более тесного сотрудничества с новой администрацией США в борьбе против экстремистского движения "Исламское государство".

В частности, на переговорах Майка Помпео в Анкаре, по данным турецкой прессы, будут обсуждаться совместные действия Турции и США по освобождению города Ракка, считающегося в Сирии главным оплотом "Исламского государства".

Помпео проведет консультации со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и, как ожидается, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром страны Бинали Йылдырымом, сообщает Би-Би-Си.

Турецкое руководство рассчитывает на восстановление связей с Соединенными Штатами, отношение с которыми Анкара фактически заморозила в связи с позицией прежней администрации Белого дома по курдскому вопросу.

При президенте Бараке Обаме американская сторона активно помогала сирийским курдам, которых Турция называет террористами, а также отказывалась выдавать турецкого проповедника Фетхуллу Гюлена, которого руководство Турции считает организатором провалившегося в прошлом году государственного переворота.

В минувший вторник состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана, однако в официальных сообщениях о нем говорится лишь, что стороны заверили друг друга в приверженности борьбе с терроризмом.

Артур Тооман
Редактор

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