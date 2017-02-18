Источник: в деле "Шалтая-Болтая" только один потерпевший

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Потерпевшим по делу хакеров из группировки "Шалтай-Болтай" стал пока единственный человек - сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков, вице-президент Федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта". Об этом сообщил ТАСС анонимный источник, близкий к следствию.

Переписку Кислякова выкупили после "анонса", и она не стала достоянием общественности. Следователи проверяют хакеров на причастность к взлому почты высокопоставленных чиновников, включая замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Тимура Прокопенко. Но найти пострадавших, как выяснилось, не так-то просто, передает newsru.com.

По словам источника ТАСС, интернет-переписка Прокопенко была взломана хакерами в 2015 году. "Сейчас собирается доказательная база о причастности к этому группы "Шалтай-Болтай". Прокопенко может быть признан потерпевшим по этому уголовному делу", - сказал собеседник

Ранее в субботу похожую информацию транслировало агентство "Росбалт", регулярно публикующее анонимную информацию от силовых ведомств о ходе резонансных расследований.

Следствие считает участниками "Шалтая-Болтая" троих арестованных: Владимира Аникеева (Льюис), Константина Теплякова (Мартовский Заяц) и Александра Филинова (Шляпник).

По версии следствия, в феврале 2016 года Аникеев вместе с соучастниками, используя вредоносные программы, получили неправомерный доступ к почтовому ящику главы дирекции и по управлению проектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства Сбербанка Кислякова, скачали личную и служебную переписку, а потом разместили ее в сети Интернет. Украденные у Кислякова массивы информации были обнаружены на одном из носителей, изъятых у Аникеева после задержания осенью 2016 года. Он и Тепляков дали признательные показания во взломе почты Кислякова.

Что касается взлома почты Прокопенко, то, как утверждает "Росбалт", свою причастность задержанные отвергают.

Источник также указал на необычную проблему, с которой столкнулось следствие: не так-то просто найти потерпевших. "На сайтах "Шалтая-Болтая" появлялось содержимое почтовых ящиков, приписываемых многим чиновникам, бизнесменам, журналистам. Однако большинство из них опровергает то, что это была их почта. Поэтому и потерпевшими их признать невозможно. Сколько лиц будет официально признано потерпевшими, сказать сложно", - указал собеседник. По его данным, материалы в отношении Аникеева планируется выделить в отдельное производство и передать на рассмотрение в суд.

Аникеев сейчас содержится в СИЗО "Лефортово". Сразу после задержания Льюис дал признательные показания, активно сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение. С учетом всего этого он не может получить больше, чем две трети от максимального срока по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), который составляет пять лет лишения свободы. "Росбалт" утверждает, что с высокой вероятностью, с учетом раскаяния и сотрудничества со следствием, Аникееву назначат условный срок.

Переписка Тимура Прокопенко была выложена на ресурсах "Шалтая-Болтая" весной 2015 года. Несколько писем из почты Евгения Кислякова, в том числе касающихся "подковерных интриг" по запуску проекта УЭК в Санкт-Петербурге, "Шалтай-Болтай" опубликовал в марте 2016 года. Хакеры написали, что раздумывают над тем, выложить весь массив писем, якобы принадлежащих Кислякову, в открытый доступ или выставить на биржу по торговле чужой перепиской. Был выбран второй вариант, и информация была куплена неизвестными за 58 биткоинов (более 56 тысяч долларов).

Снова есть связь с ФСБ

Из публикации "Росбалта" следует, что у хакеров "Шалтая-Болтая" все же есть связь с задержанными сотрудниками Центра информбезопасности ФСБ Сергеем Михайловым и Дмитрием Докучаевым.

Агентство сообщает, что в марте 2016 года Михайлов и Докучаев начали оперативную разработку хакеров. Закончена она была летом 2016 года, когда установили всех участников проекта, а в ряде связанных с ними фирм провели обыски. Но задержаний не последовало. Якобы потому, что у "Шалтая-Болтая" появился новый куратор.

Ранее адвокат Аникеева Руслан Коблев заявлял, что в деле нет "громких имен", а группа хакеров не связана с арестованными из Центра информбезопасности ФСБ.

Экс-глава ЦИБ ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев арестованы по другому делу. Они обвиняются в том, что, нарушив присягу, передавали конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США. По делу также арестован глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Скрывающийся в Эстонии хакер и один основателей проекта "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков считает, что на них могут свалить вину за взлом серверов Демпартии в США. Глазастиков намерен попросить политическое убежище в Эстонии.