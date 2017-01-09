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Папа римский призвал бороться с сексуальным насилием над детьми

Папа римский Франциск. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 21:09
Рубрика: За рубежом

Папа римский Франциск призвал епископов по всему миру придерживаться политики нулевой терпимости по отношению к духовенству, допускающему сексуальное насилие над детьми. Понтифик также попросил прощения за "позорящий нас грех".

Письмо с этим призывом Франциск направил епископам еще 28 декабря, но Ватикан обнародовал его только в понедельник, 2 января.

Папа римский обещает в нем обеспечить все возможное для того, чтобы "эти зверства больше не имели места в нашей среде". "Давайте найдем смелость, необходимую для принятия мер и для защиты жизни наших детей во всех смыслах", - призвал он.

По его словам, церковь признает грехи священников, совершивших сексуальное насилие над детьми и причинивших им тем самым огромные страдания, переживания и боль, сообщает Би-Би-Си.

С момента своего избрания в 2013 году Франциск предпринял некоторые шаги, чтобы искоренить сексуальное насилие в церкви и внедрить практики по защите детей.

Франциск призвал к решительным действиям в борьбе с насилием и сексуальными домогательствами в Римско-католической церкви еще в 2013 году.
Он признал, что борьба с сексуальным насилием над детьми, случаи которого были зафиксированы в американских, европейских и австралийских епархиях, очень важна для церкви и ее авторитета.

Впрочем, правозащитные организации отнеслись к заявлению скептически, проведя параллели с обещаниями предшественника Франциска Бенедикта XVI.

Тот в 2005 году тоже обещал очистить церковь от "грязи сексуального насилия", но впоследствии правозащитники неоднократно обвиняли его в укрывательстве случаев такого насилия и растления малолетних церковнослужителями.

ООН в феврале 2014 года опубликовала доклад, в котором представители Комитета по правам детей отметили, что церковь систематически скрывает случаи сексуальных домогательств по отношению к несовершеннолетним со стороны католических священников.

Организация потребовала к Ватикана немедленно отстранить от службы всех известных и подозреваемых растлителей малолетних и сообщить о них в соответствующие органы.

В апреле 2014 года Франциск обращался к пастве с просьбой простить католическую церковь за сексуальное насилие над детьми, которое совершалось в течение десятков лет.

Понтифик заявил делегатам международной католической организации защиты детей, что Римская церковь в ответе за моральный и физический ущерб, который она нанесла пострадавшим, и сделает все для выявления и наказания виновных. Некоторые верующие обвиняли папу римского в нерешительности в деле борьбы с педофилией.

В июне 2015 года Франциск одобрил создание специального трибунала, в задачи которого входит рассмотрение дел епископов, пытающихся скрыть правду о сексуальных преступлениях против детей со стороны подчиненных. Создать такой орган ранее рекомендовал совет по рассмотрению жалоб на сексуальное насилие со стороны священнослужителей.

Артур Тооман
Редактор

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