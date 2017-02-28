Легкомоторный самолет врезался в торговый центр в Мельбурне, пятеро погибших

Деталь разбившегося самолета. Фото: AFP/Scanpix

Легкомоторный самолет во вторник врезался в торговый центр рядом с австралийским городом Мельбурн.

На борту самолета находились пять человек. По данным полиции, все они погибли, передает Би-Би-Си, Интерфакс.

Торговый центр в момент инцидента был закрыт.

Пока полиция не располагает данными о других жертвах катастрофы. В полиции пояснили, что повезло, что в момент аварии никто не находился вблизи магазина или на парковке рядом с ним.

Глава полиции штата Виктория Лиза Невилл сообщила, что пять человек летели чартерным рейсом на остров Кинг в Бассовом проливе, который входит в состав штата Тасмания.

Власти Австралии предполагают, что причиной катастрофы мог стать отказ двигателя. Самолет успел подать сигнал бедствия.

Полиция расследует причины катастрофы.

Представитель одного из магазинов, расположенных в торговом комплексе, сообщил, что самолет врезался в складское помещение. По данным компании, никто из ее персонала не пострадал.