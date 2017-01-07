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Правительство России приняло бюджет на три года

Рубли и евро. Иллюстративная фотография. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 19:17
Рубрика: За рубежом

Правительство России постановило принять к исполнению бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года, ранее утвержденный Госдумой и подписанный президентом Владимиром Путиным.

Новый бюджет предполагает снижение расходов с 16,2 трлн рублей (примерно 250 млрд долларов) в 2017 году до 15,9 трлн рублей (244,5 млрд долларов) в 2019 году, передает Интерфакс.

Ожидается, что доходы бюджета в 2017 году составят 13,4 трлн рублей, а к 2019 году они должны вырасти до 14,8 трлн рублей.

Бюджет сверстан из расчета цен на нефть на уровне 40 долларов за баррель и инфляции не выше 4% на ближайшие три года.

В следующем году будет полностью исчерпан резервный фонд, а с 2017 года дефицит бюджета будет частично финансироваться из средств Фонда национального благостояния.

В 2017 году из него на эти цели уйдет 668 млрд рублей, а в 2018 году - 1,16 трлн. В 2019 году заимствования снизятся до 139 млрд рублей.

Бюджет также предполагает рост заимствований на внутреннем рынке, с помощью которых также будет частично покрываться дефицит.

Министерство финансов представило проект бюджета в начале октября. Бюджет предусматривает меры экономии и сокращение в реальном выражении расходов на здравоохранение, образование и поддержку экономики.

Эксперты также отмечают, что в бюджете растет доля социальных расходов. Многие это связывают с тем, что правительство не может отказаться от взятых на себя социальных обязательств, которые все труднее выполнять на фоне роста числа пенсионеров.

 

Надежда Берсенёва
Редактор

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