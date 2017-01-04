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Трамп: будь сильным, Израиль, 20 января не за горами!

Дональд Трамп. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 18:01
Рубрика: За рубежом

Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января будущего года, пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к нему с неуважением.

По словам Трампа, до его инаугурации Израилю надо набраться сил и терпения, передает Русская служба "Би-би-си".

"Мы не можем и дальше позволять обращаться с Израилем со столь полным презрением и неуважением. В лице США они раньше имели прекрасного друга, но не сейчас. Началом конца было соглашение с Ираном, а теперь это (ООН)! Будь сильным, Израиль, 20 января не за горами!" - написал Трамп в своем "Твиттере".

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании.

Принятие резолюции разгневало премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что его страна не собирается выполнять требования резолюции, и обвинил в поддержке документа действующее политическое руководство США. Дональд Трамп также обрушился с критикой на администрацию президента Барака Обамы и назвал ООН клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время.

Виктор Сольц
Редактор

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