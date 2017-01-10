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Глава МВД Германии предлагает ужесточить законы о борьбе с терроризмом

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер. Фото: RIA Novosti/Scanpix
Cегодня 15:51
Рубрика: За рубежом

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине и гибелью 12 человек предложил расширить полномочия федеральных властей в части обеспечения внутренней безопасности, а также в части депортации иммигрантов.

Глава МВД Германии предлагает дать федеральной полиции право в случаях, когда речь идет об угрозах национального масштаба, действовать на территории земель Германии, а также создать депортационные центры, через которые федеральные, а не земельные власти выдворяли бы тех, кому отказано в убежище в Германии, передает Русская служба Би-би-си.

"Безопасность в Федерации должна быть под контролем Федерации [...] Сейчас юрисдикция в области борьбы с международным терроризмом раздроблена [...] Федеральная полиция имеет право действовать только на железнодорожных станциях, в аэропортах и на границе", - поясняет де Мезьер в статье в газете Frankfurter Allegmeine Zeitung.

"Я также предлагаю наделить Федерацию дополнительными полномочиями на заключительном этапе пребывания выдворяемых в стране", - продолжает министр.

По мысли де Мезьера, вблизи аэропортов нужно создать "федеральные центры выезда", куда 16 земель Германии передавали бы иммигрантов, которым отказано в убежище - и дальше высылкой этих людей занимались бы уже федеральные власти.

При этом министр внутренних дел Германии отмечает, что требованиям Евросоюза, по которым конкретную страну можно признать безопасной и тем самым пригодной для возвращения иммигрантов, слишком высоки и мешают избавлению от нежелательных приезжих.

19 декабря в Берлине во время праздничной ярмарки 19-тонный грузовик врезался в толпу посетителей. В результате погибли 12 человек, различные травмы получили около 50 человек.

Как утверждает следствие, за рулем угнанного грузовика был 24-летний тунисец Анис Амри. Позднее он был убит полицейскими в Италии во время операции по его задержанию.

При этом выяснилось, что Амри, отсидев в тюрьме Италии, беспрепятственно перебрался в Германию и прожил в ней несколько лет, а после того, как протаранил ярмарку, ускользнул от полиции и спецслужб и сбежал в ту же Италию.

Ответственность за нападение на рождественскую ярмарку в Берлине взяло на себя "Исламское государство" (экстремистская организация, запрещенная в России и ряде других стран).

 

Надежда Берсенёва
Редактор

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