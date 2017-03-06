Миллионы людей в Чили остались без питьевой воды

Полузащитник "Флоры" и сборной Эстонии по футболу Максим Гусев после крупного поражения от "Инфонета" (0:5) в матче за Суперкубок Эстонии был очень расстроен, но сказал, что после тщательного анализа неудачного выступления нужно будет на позитиве подойти к стартовым матчам чемпионата страны.