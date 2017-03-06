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Миллионы людей в Чили остались без питьевой воды

Население города Сантьяго запасется бутилированной водой. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 08:49
Рубрика: За рубежом

Оползни, произошедшие в результате мощных ливней, привели к загрязнению воды в реке, ведущей в резервуар близ столицы Чили Сантьяго, в результате чего власти распорядились отключить подачу питьевой воды четырем миллионам человек.

Власти обещают восстановить водоснабжение после того, как уровень загрязнения в реке Майпо понизится, передает Би-Би-Си.

Население города запасется бутилированной водой. Рестораны и бизнесы закрыты по приказу властей. Школы также отложили начало новой четверти.

Спасательные службы сообщают, что в ряде горных районов из-за обильных осадков прервано автомобильное сообщение, и некоторые населенные пункты оказались отрезанными от мира.

По словам губернатора провинции Сантьяго Клаудио Ортеги, прекращение водоснабжения коснулось почти полтора миллиона домов.

В результате наводнений и оползней погибли как минимум четыре человека. До этого центральные регионы Чили страдали от засухи и лесных пожаров.

Ирина Киреева
Редактор

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