Надежда Савченко создает на Украине общественную платформу "Руна"

Надежда Савченко на пресс-конференции 27 мая Фото: AFP/Scanpix

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции во Львове, передает корреспондент vesti.ua.

По ее словам, это не будет "искусственное объединение".

"Я говорила, что выхожу, как отдельный политик, но не буду создавать отдельный искусственный проект, поскольку то, что искусственно создается – долго не живет... Мы хотим представить общественную платфору. Это просто естественное объединение людей. Партии пока не будет", - заявила она.

Савченко также добавила, что в объединение будут входить "простые люди".

Ранее стало известно, что Надежда Савченко согласилась сотрудничать с сепаратистами и помочь им в создании посольства ЛДНР в Киеве под прикрытием организации "За мир".

Также ранее СМИ сообщили, что Савченко посетила столицу Беларуси, где встретилась с Захарченко и Плотницким. Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что ведомство не было уведомлено о поездке и проверит информацию о встрече. Глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что он и лидер самопровозглашенной ДНР провели встречу с депутатом Савченко и обсудили с ней обмен пленными по формуле "всех на всех".

Позже, объясняя свою встречу с Захарченко и Плотницким, нардеп подчеркнула, что на них нельзя вешать ярлыки "террористы" и "убийцы".

ДНР передала Киеву двух пленных женщин в качестве жеста доброй воли

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) передали в качестве жеста доброй воли украинской стороне двух пленных женщин. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает Донецкое агентство новостей.

Как передает агентство, процедура передачи прошла между Донецком и городом Макеевка. Представлявший Киев глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан отметил, что это событие будет способствовать ускорению процесса обмена пленными в Донбассе.

Днем ранее главы ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с заявлением, что передадут депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко двух пленных женщин.

"Мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин — Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак — в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан", — отметили они.

В ноябре уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что обмен пленными будет происходить только по предусмотренной минскими соглашениями формуле "всех на всех".

Обмен пленными, захваченными сторонами в ходе конфликта в Донбассе, предусмотрен Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.