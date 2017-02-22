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Кабмин Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики

Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 19:57
Рубрика: За рубежом

Премьер Украины Гройсман призвал СНБО заняться ситуацией с блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донбасса, которая может привести к остановке металлургических заводов.

Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики в связи с продолжающейся блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донбасса. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в среду.

В ходе заседания глава украинского кабмина Владимир Гройсман заявил, что нынешний дефицит угля создан искусственно и "поименный список людей, которые это сделали, знает вся Украина", сообщает Интерфакс.

Гройсман подчеркнул, что продолжение блокады может не только сорвать отопительный сезон и привести к веерным отключениям электроэнергии, но и привести к остановке металлургических предприятий страны.

"В металлургическом комплексе сейчас работает 300 тыс. человек. То, что мы продаем за границу - это 20% всей валютной выручки нашего государства. Иначе, как подрывом экономики, это назвать нельзя!" - сказал премьер.

Он призвал активистов блокады возобновить пропуск составов с важной для экономики страны продукцией.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что запасов угля на Алчевском коксохимическом заводе хватит на девять суток его работы.

"Девять суток, после этого будем гасить печи. После этого еще неделя и мы должны будем остановить все заводы Мариуполя, после этого - плюс Кривой Рог", - сказал он.

Артур Тооман
Редактор

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