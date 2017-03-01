В России созданы войска информационных операций

Сергей Шойгу и Владимир Путин. Фото: AFP/Scanpix

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в российских вооруженных силах созданы войска информационных операций.

Об этом Шойгу сообщил в среду, 22 февраля, во время выступления в Государственной Думе, передает ТАСС.

По словам главы российского военного ведомства, новые войска значительно превосходят по своей эффективности обычную контрпропаганду.

"За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее всего того, что раньше мы создавали в направлении, которое называлось контрпропагандой", - сказал Шойгу.

"Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной", - добавил он.