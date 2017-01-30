Нападки на 10-летнего сына Трампа вызвали волну возмущения в соцсетях

Бэррон Трамп. Фото: Reuters/Scanpix

Наибольший гнев у пользователей соцсетей вызвал комментарий сценаристки программы Saturday Night Live телеканала NBC Кэти Рич, передает в понедельник, 23 января, служба новостей Би-би-си.

Рич написала в сети микроблогов Twitter, что "Бэррон будет первым в истории этой страны школьным стрелком, получающим домашнее образование".

Гневная реакция последовала быстро, и даже некоторые лояльные зрители телепрограммы потребовали увольнения сценаристки и бойкота телепрограммы.

Более миллиона человек к понедельнику поделились публикацией в Facebook с осуждением нападок на Бэррона, поскольку ни один ребенок не заслуживает, чтобы о нем говорили и писали такие вещи. "Некоторые из вас, либералов (со статусом знаменитости), неумолчно вещаете о мире, надежде и любви, но при этом плюетесь ненавистью из другого уголка вашего лицемерного рта", - написала автор публикации. Около трех миллионов человек также отметили, что им нравится эта публикация.

Аналогичные эмоции высказали многие пользователи Twitter.

Челси, дочь бывшей президентской четы Билла и Хиллари Клинтон, присоединилась к осуждению нападок на Бэррона, но добавила, что защита каждого ребенка не означает отказ от противостояния политике президента США, которая наносят вред детям.

Кэти Рич позднее удалила свою публикацию против Бэррона в Twitter, вероятно, под воздействием критики.