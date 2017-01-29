Румен Радев вступил в должность президента Болгарии

Румен Радев официально стал президентом Болгарии. Фото: AFP/Scanpix

Сложивший свои полномочия главы государства Росен Плевнелиев в последний раз построил почетный караул, к которому потом впервые вышел новый президент. После рапорта начальника караула гвардейский духовой оркестр исполнил гимн Республики Болгария. Во время гимна был произведен салют (21 залп) в честь смены Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Болгарии, передает ТАСС.

Новый президент выступил с речью перед гостями церемонии.

Затем Радев вместе с Плевнелиевым возложил венок к памятнику Неизвестному солдату и почтил минутой молчания память погибших за свободу Болгарии. В храме Святого Александра Невского в присутствии Патриарха Болгарского и митрополита Софийского Неофита был отслужен молебен в честь нового главы государства.

В ближайшие дни Румен Радев должен распустить парламент, объявить дату досрочных выборов и состав технического правительства, которое будет управлять страной в ближайшие месяцы.

Победу на выборах главы Болгарии Радев одержал в ноябре 2016 года. В ходе предвыборной кампании из-за его намерений улучшить отношения Болгарии с Москвой и призывов к снятию санкций Евросоюза, наложенных из-за ситуации вокруг Крыма и Донбасса, его соперница от правоцентристской партии ​Цецка Цачева обвиняла Радева в связях с Россией. Сам Радев полностью отвергал обвинения в намерении изменить внешнеполитический курс Болгарии, который позволил стране вступить в ЕС и НАТО.