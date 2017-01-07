Кризис с "Боярышником" завершился: в Иркутске отменен режим ЧС

В Иркутской области произошло массовое отравление "Боярышником". Фото: ТАСС/Scanpix

В Иркутске отмене режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за массового отравления концентратом "Боярышник", в результате которого умерли 76 и пострадали 123 человека.

Об этом в субботу, 31 декабря, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

В мэрии пояснили, что за последние шесть дней не зафиксировано ни одного нового случая отравления суррогатом алкоголя.

Ранее власти Иркутской области также отменили аналогичный режим и перевели регион на режим повышенной готовности на период новогодних праздников. На территории города режим ЧС действовал с 19 декабря, на территории региона - с 20 декабря.

По данным на 30 декабря, всего пострадавшими от отравления метиловым спиртом в Иркутске признаны 123 человека, скончались 76 человек. В стационарах находятся восемь пострадавших. Были выписаны по улучшению здоровья 30 человек, девять человек отказались от госпитализации.

В результате массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске российские власти были вынуждены принимать чрезвычайные меры: правительство на месяц приостановило в стране оборот большинства непищевых спиртосодержащих жидкостей, а надзорные органы и полиция проводили массовые проверки и изъятия такой продукции из мест розничной торговли. Десятки подозреваемых были задержаны, в том числе предприниматели и чиновники. Некоторым из них уже предъявлены обвинения.