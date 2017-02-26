logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Южная Корея обвинила КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына

Ким Чен Нам. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 14:54
Рубрика: За рубежом

Южная Корея заявила, что ответственность за смерть сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама несет Пхеньян.

На прошлой неделе Ким Чен Нам погиб от отравления в аэропорту Куала-Лумпура, после того как ему в лицо распылила неустановленную жидкость из баллончика неизвестная женщина, передает Русская служба Би-би-си.

"Мы считаем, что режим Северной Кореи стоит за этим убийством, учитывая, что все пять подозреваемых в этом деле являются выходцами из Северной Кореи", - говорится в заявлении министерства по делам объединения Южной Кореи.

Полиция Малайзии уже задержала одного северокорейца по этому делу и разыскивает еще четырех.

По словам заместителя генерального инспектора полиции Нура Рашида Исмаила, эти подозреваемые покинули Малайзию в понедельник в день убийства.

"У этих мужчин на руках обычные гражданские, а не дипломатические паспорта", - заявил Исмаил.

По его словам, еще три человека разыскиваются для оказания помощи следствию.

В субботу полиция арестовала 46-летнего выходца из Северной Кореи по имени Ри Чен Чхоль, который, как было объявлено на пресс-конференции, работал в компьютерной компании и жил в Куала-Лумпуре.

Также по этому делу задержана женщина, имеющая вьетнамский паспорт, а также гражданка Индонезии и гражданин Малайзии.

Гражданка Индонезии по имени Сити Айсиа сообщила малазийской полиции, что ей заплатили за то, что она сочла розыгрышем.

Ким Чен Нам находился в зале отправления в международном аэропорту, когда к нему приблизились две женщины, одна из которых брызнула ему в лицо из баллончика.

По телевидению в Южной Корее и Малайзии показали видеозапись одной из камер наблюдения, на которой изображена женщина в белой футболке с буквами LOL на груди.

Однако пока что у малазийской полиции нет доказательство причастности Северной Кореи к убийству. Пхеньян не комментирует сообщения об этом.

Ким Чен Нам, сводный брат верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, в последние годы не поддерживал связи с ним и другими членами семьи. Большую часть времени он жил в Макао, Сингапуре и в Китае. В прошлом он выступал с критикой в адрес своей семьи, установившей династический режим в Северной Корее. В одной из книг, вышедшей в 2012 году, приводятся его слова о том, что он не считает, что его младший сводный брат располагает качествами, необходимыми для руководства страной.

Тогда же он заявил, что не имеет претензий на высший пост.

 

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 18.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Нестор: есть три варианта решения проблемы президентского отпуска
 foto
Из-за закрытия дома призрения в Сымера работу потеряют более ста человек
 foto
Больничная касса не согласилась с предложением медиков о повышении зарплат и дала месяц для заключения коллективного договора

Зарубежные новости

foto
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров
 foto
Волохонская: Германия больше не хочет слушать сухую риторику Меркель
 foto
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ