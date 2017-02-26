Южная Корея обвинила КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына
Южная Корея заявила, что ответственность за смерть сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама несет Пхеньян.
На прошлой неделе Ким Чен Нам погиб от отравления в аэропорту Куала-Лумпура, после того как ему в лицо распылила неустановленную жидкость из баллончика неизвестная женщина, передает Русская служба Би-би-си.
"Мы считаем, что режим Северной Кореи стоит за этим убийством, учитывая, что все пять подозреваемых в этом деле являются выходцами из Северной Кореи", - говорится в заявлении министерства по делам объединения Южной Кореи.
Полиция Малайзии уже задержала одного северокорейца по этому делу и разыскивает еще четырех.
По словам заместителя генерального инспектора полиции Нура Рашида Исмаила, эти подозреваемые покинули Малайзию в понедельник в день убийства.
"У этих мужчин на руках обычные гражданские, а не дипломатические паспорта", - заявил Исмаил.
По его словам, еще три человека разыскиваются для оказания помощи следствию.
В субботу полиция арестовала 46-летнего выходца из Северной Кореи по имени Ри Чен Чхоль, который, как было объявлено на пресс-конференции, работал в компьютерной компании и жил в Куала-Лумпуре.
Также по этому делу задержана женщина, имеющая вьетнамский паспорт, а также гражданка Индонезии и гражданин Малайзии.
Гражданка Индонезии по имени Сити Айсиа сообщила малазийской полиции, что ей заплатили за то, что она сочла розыгрышем.
Ким Чен Нам находился в зале отправления в международном аэропорту, когда к нему приблизились две женщины, одна из которых брызнула ему в лицо из баллончика.
По телевидению в Южной Корее и Малайзии показали видеозапись одной из камер наблюдения, на которой изображена женщина в белой футболке с буквами LOL на груди.
Однако пока что у малазийской полиции нет доказательство причастности Северной Кореи к убийству. Пхеньян не комментирует сообщения об этом.
Ким Чен Нам, сводный брат верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, в последние годы не поддерживал связи с ним и другими членами семьи. Большую часть времени он жил в Макао, Сингапуре и в Китае. В прошлом он выступал с критикой в адрес своей семьи, установившей династический режим в Северной Корее. В одной из книг, вышедшей в 2012 году, приводятся его слова о том, что он не считает, что его младший сводный брат располагает качествами, необходимыми для руководства страной.
Тогда же он заявил, что не имеет претензий на высший пост.
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