logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В ДНР сообщили об убийстве командира батальона "Сомали"

Михаил Толстых командовал батальоном "Сомали". Фото: ИТАР-ТАСС/Scanpix
Cегодня 08:51
Рубрика: За рубежом

Командир батальона донбасских сепаратистов Михаил Толстых, известный по прозвищу Гиви, убит в результате теракта, заявили в самопровозглашенной "Донецкой народной республике".

"Сегодня утром в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали", полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", - сообщил представитель так называемого министерства обороны ДНР, передает Би-би-си.

Подробности гибели полевого командира донецких ополченцев пока не сообщаются. На месте убийства Гиви работает следственная группа, сказал представитель ДНР.

За последние два года в Донбассе был убит целый ряд видных полевых командиров вооруженных формирований. Ни один из них не погиб в ходе боев с украинскими военными.

Относительно недавнее по времени громкое убийство произошло в Донецке в октябре 2016 года. Командир батальона "Спарта" россиянин Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, погиб от взрыва самодельного устройства, заложенного в лифте его дома.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 07.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву
 foto
Кристен Михал назвал предоставление исключений нескольким русским гимназиям медвежьей услугой для русской молодежи
 foto
Правительство намерено дать зеленый свет ходатайствам двух столичных гимназий о сохранении обучения на русском

Зарубежные новости

foto
Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций
 foto
В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле
 foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции