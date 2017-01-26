Ассанж отказался от экстрадиции в США, несмотря на сокращение срока для Челси Мэннинг

Джулиан Ассанж в 2012 году на балконе посольства Эквадора в Лондоне. Reuters/Scanpix

Основатель организации Wikileaks Джулиан Ассанж отказался от своего обещания согласиться на экстрадицию в США, если американские власти смягчат наказание для бывшего аналитика Пентагона Челси Мэннинг, осужденной за передачу Wikileaks документов Государственного департамента США.

Ассанж сообщил через своих адвокатов, что в действительно он просил не сокращать срок для Мэннинг, а немедленно ее помиловать, сообщило в среду, 18 января, агентство Associated Press.

Заявление Ассанжа Wikileaks распространила на прошлой неделе. "Если Обама смягчит наказание для Мэннинг, то Ассанж согласится на экстрадицию в США, несмотря на очевидную неконституционность обвинений Министерства юстиции", - говорилось в заявлении.

Однако когда президент США Барак Обама во вторник сократил срок лишения свободы Мэннинг почти на 30 лет, постановив освободить ее в мае этого года, адвокаты Ассанжа заявили, что этого недостаточно.

По их словам, основатель Wikileaks в действительности имел в виду, что против Мэннинг никогда нельзя было возбуждать дело и приговаривать ее к длительному тюремному сроку, а ее освобождение должно было произойти немедленно на условиях помилования.

Джулиан Ассанж с июня 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. В Швеции ему предъявлены обвинения в преступлениях сексуального характера, в которых Ассанж не признает себя виновным. Основатель Wikileaks полагает, что в случае его ареста в Великобритании и экстрадиции в Швецию, шведские власти выдадут его в США, где ему грозит крупный тюремный срок за публикацию переданных Мэннинг документов.

Аналитик Пентагона Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году по обвинению в разглашении сотен тысяч секретных документов и других военных преступлениях. Суд приговорил его к 35 годам лишения свободы. В заключении он решил сменить пол и попросил в дальнейшем называть его Челси Мэннинг.