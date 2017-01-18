Украинские власти оказывали помощь экс-кандидату на пост президента США Хиллари Клинтон и пытались помешать ее сопернику Дональду Трампу во время проходившей в прошлом году избирательной кампании. Об этом сообщила американская газета Politico.

Как отмечается в статье, представители украинского правительства открыто подвергали сомнению тот факт, что Трамп годен на пост главы государства, передает ТАСС.

Газета также напомнила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 августа 2016 года опубликовало документы, якобы доказывающие, что бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт неофициально получил миллионы долларов от экс-президента Украины Виктора Януковича. Украинские власти даже начали расследование по этому делу, которое, как отмечает издание, пришлось откатить назад уже после обнародования результатов президентских выборов США.

Украинское правительство оказывало помощь союзникам Клинтон в сборе порочащей Трампа и его помощников информации. Так, один из консультантов Национального комитета Демократической партии встречался с представителями высшего украинского руководства, как отмечается в статье, в посольстве Украины в Вашингтоне. Во время переговоров обсуждались связи между Трампом, Манафортом и Россией.

Газета полагает, что такие действия Украины все же оказали влияние на избирательную кампанию и вынудили Манафорта покинуть свой пост, а также привели к распространению в СМИ информации о связях Трампа и Москвы.

Между тем сам Трамп заявил в среду, что Россия никогда не пыталась использовать какие-либо рычаги влияния на него. " У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни займов, ничего", - подчеркнул он.