В Париже ищут способы возобновить палестино-израильские переговоры

Конференцию открыл министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. Фото: Reuters/Scanpix

В Париже открылась международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, в работе которой принимают участие более 70 стран мира.

Делегации Палестинской автономии и Израиля в работе конференции не участвуют, однако они были приглашены на специальную встречу по окончании конференции, передает в воскресенье Би-би-си.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху это приглашение отклонил, назвав тщетными усилия участников конференции, тогда как лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас перенес свою поездку в Париж на более поздний срок.

Как заявил французский министр иностранных дел Жан-Марк Эйро, конференция преследует три основные цели: подтвердить приверженность международного сообщества так называемой "концепции двух государств", создать условия для возобновления прямых палестино-израильских переговоров и выработать план действий на ближайшее будущее.

Представители Палестинской автономии приветствовали открытие форума. Представители Израиля, в свою очередь, выразили опасения, что конференция может носить антиизраильскую направленность.

Последний раунд прямых переговоров между делегациями Израиля и Палестинской автономии состоялся в апреле 2014 года и закончился безрезультатно.