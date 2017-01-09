Трамп о российских хакерах: я знаю вещи, неизвестные другим

Дональд Трамп. Фото: SIPA/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни раскрыть новую информацию о хакерских атаках во время президентских выборов 2016-го года, в которых обвиняют Россию.

Трамп еще раз подтвердил свое скептическое отношение к утверждениям разведслужб США, что за хакерскими нападениями стоит Россия. Об этом избранный президент сообщил журналистам в воскресенье во время празднования Нового года в своем клубе "Мар-а-Лаго" в штате Флорида, сообщило издание The Hill.

"Я просто хочу, чтобы они [разведслужбы] были уверены, потому что это довольно серьезное обвинение. Если вспомнить об [иракском] оружии массового уничтожения, то это была катастрофа, и они были неправы, - сказал Трамп. - Поэтому я хочу, чтобы они были уверены. Я думаю, это нечестно, если они не знают".

Он также заявил, что он многое знает о хакерстве и что его очень трудно доказать. "Поэтому это мог быть кто-то еще. Я также знаю вещи, которых не знают другие люди, поэтому они не могут быть уверены в этой ситуации", - добавил Трамп.

Избранный президент США не уточнил, что именно ему известно, ответив на вопрос журналистов, что "вы узнаете [об этом] во вторник или среду".

Уходящая администрация Барака Обамы официально обвинила Россию во вмешательстве в избирательный процесс в США, опираясь на оценки американских разведслужб. По их утверждению, российские хакеры взломали компьютеры Национального комитета Демократической партии США, а затем передали компрометирующие материалы для публикации организации Wikileaks. По мнению Белого дома, это помешало кандидату от демократов Хиллари Клинтон победить на выборах, которые выиграл республиканец Дональд Трамп. В России категорически отрицают эти обвинения.

На прошлой неделе Обама в связи с этим ввел новые санкции против России, в том числе против ФСБ и российской военной разведки, выслал из США 35 российских дипломатов, обвиненных в разведывательной деятельности, и запретил российским дипломатам использовать два объекта для отдыха в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Президент России Владимир Путин вопреки ожиданиям отказался принимать какие-либо ответные меры, заявив, что реакция России будет основана на политике, которую начнет проводить следующий президент США Дональд Трамп.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.