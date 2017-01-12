Турция может пересмотреть использование авиабазы Инджирлик антиигиловской коалицией

Авиабаза "Инджирлик". Фото: Reuters/Scanpix

Турецкие официальные лица подняли вопрос о целесообразности использования авиабазы Инджирлик самолетами возглавляемой США коалицией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" из-за недостаточной поддержки, которую коалиция оказывает военной операции Турции в Сирии.

Пресс-секретарь президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил в четверг, 5 января, что нет необходимости в "быстрой эвакуации" с Инджирлика. При этом он задался вопросом, почему США, которые поддерживают курдские формирования в Сирии, не оказывают поддержку своему союзнику по НАТО в операции по освобождению сирийского города Эль-Баб от ИГ, сообщило агентство Reuters.

Калин призвал США оказывать Турции полную поддержку и подчеркнул, что "оправдания неприемлемы". По его словам, Турция надеется, что администрация следующего президента США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января, будет более внимательна к чувствительным для Турции вопросам.

Вице-премьер Турции Вейси Кайнак также сказал, что возглавляемая США коалиция редко участвует в совместных с Турцией операциях, что вызывает вопросы среди турецкого населения. "Их присутствие [в Инджирлике] вызывает вопросы у нашего народа и нации, и этот вопрос стоит на повестке правительства", - сказал он в интервью турецким СМИ.

Представитель Пентагона в среду сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой о будущей поддержке в районе Эль-Баба.

Турция начала операцию "Щит Евфрата" в северной Сирии в конце августа прошлого года. Ее цель — оттеснить от турецкой границы боевиков ИГ и занять территорию между поддерживаемыми США курдами к западу и востоку от этого района, предотвратив их объединение. В последние недели поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции пытаются овладеть ключевым городом Эль-Баб.