Президент Молдавии посетил Приднестровье впервые с 2008 года

На улицах Тирасполя - столицы Приднестровья. Фото: PA Wire/Scanpix

Лидеры Молдавии и непризнанного Приднестровья обсудили сферы сотрудничества, требующие первоочередного решения, не касаясь спора о политическом статусе Приднестровья.

Встреча президента Молдавии Игоря Додона и главы непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского состоялась в городе Бендеры, сообщило в среду, 4 января, агентство ТАСС.

Это первый визит президента Молдавии в непризнанную республику с 2008 года.

"Наша обязанность - добиться разрешения конкретных проблем людей с двух берегов Днестра, сделать все возможное, чтобы они ощутили улучшение своего благосостояния. Конечно, есть сложные вопросы, есть некоторые разные видения, но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан", - отметил Додон, по словам которого у сторон накопилось много вопросов, ожидающих решения.

Президент Молдавии выразил надежду, что в ближайшем будущем состоится новая встреча, на которой речь пойдет о конкретных решениях и сроках их реализации.

Глава Приднестровья также подчеркнул готовность к компромиссам. "Мы должны создать условия, чтобы люди не были заложниками политики, чтобы решения, принимаемые политиками, были во благо людей. Мы должны уважать приднестровский народ и молдавский народ и находить компромисс в любом случае", - отметил Красносельский.

По его словам, в ходе встречи обсуждались вопросы свободы перемещения граждан, железнодорожного сообщения, связи и признания документов. "Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее — это работа двух сторон", - отметил лидер непризнанной республики.

Он подчеркнул, что вопросы политического статуса Приднестровья на встрече не обсуждались.

Приднестровская Молдавская Республика с населением около полумиллиона человек провозгласила независимость от Молдавской ССР в 1990 году, а после вооруженного конфликта в 1992 году полностью отделилась от Молдавии. Молдавия не признала отделение Приднестровья, и вопрос о статусе данной территории остается нерешенным. Международное сообщество признает Приднестровье частью Молдавии.

В начале сентября 2016 года предыдущий президент Приднестровья издал указ о начале приведения законодательной базы непризнанной республики в соответствие с российским законодательством, с целью дальнейшего вхождения в состав Российской Федерации.