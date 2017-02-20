logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Кремль: Путин и Трамп встретятся на саммите G-20 в Германии в июле

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters/TASS/Scanpix
Cегодня 14:44
Рубрика: За рубежом

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на саммите "большой двадцатки", который пройдет в Германии в июле 2017 года, о более ранней встрече пока нет никаких договоренностей.

Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"О возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года "двадцатка" в Германии, где так или иначе президенты встретятся, но, как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи: пока никакой конкретики нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о возможной встрече двух президентов.

Российский и американский лидеры провели телефонный разговор 28 января. Беседа продолжалась около 40 минут.

Как уточняли в МИД РФ, Путин и Трамп затронули тему Ирана, Северной Кореи, а также проблематику нераспространения оружия массового уничтожения.

Американские СМИ также сообщали, что президент США во время телефонного разговора с российским лидером раскритиковал договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заключенный в 2010 году при администрации Барака Обамы. Однако Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что тема СНВ-3 поднималась в ходе разговора двух президентов.

Ранее Финляндия и Словения заявляли, что могли бы предоставить площадку для встречи Путина и Трампа.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
"Актуальная камера +" 12.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"АК+": один из основателей "Шалтай-Болтая" обратился за помощью к Тоомасу Хендрику Ильвесу
 foto
В Мустамяэ автомобиль насмерть сбил женщину, водитель задержан спустя 12 часов
 foto
Многие учителя не знают своих прав, Союз работников образования видит решение проблемы в коллективном договоре

Зарубежные новости

foto
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам
 foto
Скрывающийся в Эстонии хакер "Шалтай-Болтай": на нас могут свалить вину за взлом серверов Демпартии в США
 foto
ВИДЕО: в Новой Зеландии на берег выбросились сотни китов